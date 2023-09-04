Президент Украины Владимир Зеленский нанёс пощёчину турецкому лидеру Реджепу Эрдогану, назначив на пост министра обороны страны Рустема Умерова. Об этом пишет политолог Сергей Марков в своём Telegram-канале.
Эксперт напомнил, что Умеров был связан с Хикмет, организацией Фертуллаха Гюлена, которую Эрдоган называет террористической и считает главным организатором попытки военного переворота и его убийства в 2016 году.
Зеленский приурочил эту пощёчину как раз к визиту Эрдогана в Сочи к Владимиру Путину, который состоится сегодня, 4 сентября, заключил аналитик.
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Умер актёр кино, театра и телевидения Юрий Потапенко.