В Киеве объяснили причину отставки министра обороны Украины Алексея Резникова. Чиновник офиса Владимира Зеленского объяснил его кадровое решение, пишет издание The New York Times.
По словам собеседника газеты, увольнение Резникова связано с новыми мерами по затягиванию конфликта против России.
Чиновник заявил, что "встряска" возникла по нескольким причинам, в число которых входило понимание того, что Украине понадобится новое руководство по мере затягивания боевых действий.
Также названы и другие причины, а именно скандалы с коррупцией в сфере военных контрактов.
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