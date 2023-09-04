NYT: отставка Резникова связана с новыми мерами по затягиванию конфликта против России

В Киеве объяснили причину отставки министра обороны Украины Алексея Резникова. Чиновник офиса Владимира Зеленского объяснил его кадровое решение, пишет издание The New York Times.

Фото: "220426-D-TT977-0352" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.

По словам собеседника газеты, увольнение Резникова связано с новыми мерами по затягиванию конфликта против России.

Чиновник заявил, что "встряска" возникла по нескольким причинам, в число которых входило понимание того, что Украине понадобится новое руководство по мере затягивания боевых действий.

Также названы и другие причины, а именно скандалы с коррупцией в сфере военных контрактов.