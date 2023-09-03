Конгресс США анонсировал голосование по импичменту Байдену

Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин объявила о предстоящем голосовании по возможному началу расследования в рамках процедуры импичмента против президента США Джо Байдена.
Конгрессвумен анонсировала голосование по импичменту Байдена и подчеркнула, что политик должен предоставить все коммуникации, которые он отправлял от своего имени или под псевдонимами. Также требуется предоставление банковских выписок, информации о источниках дохода, журнала посетителей и деталей встреч, происходивших в его доме в штате Делавэр. Помимо этого, от президента Байдена также требуют перечень рецептурных лекарств, которые могут иметь отношение к его умственному состоянию.
В конце августа в Конгрессе США было высказано поддержание инициативы по возможному началу импичмента в отношении Байдена. Тогда уточнялось, что процедура может быть запущена уже в сентябре.
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