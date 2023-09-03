В Польше заметили американский танк "Абрамс", который транспортируют и сопровождают в сторону Украины. Видео появилось в Telegram-каналах.
Эксперты отмечают, что это, вероятно, один из первых танков, который США обещали поставить Киеву. На большегрузе, перевозящем технику, установлены "украинские номера".
Издание Politico накануне написало, ссылаясь на источники в Пентагоне, первые 10 из 31 американского танка М1 Abrams ВСУ могут получить в середине сентября. По информации газеты, машины находятся в настоящее время в Германии. На Украину они будут направлены после ремонта.
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