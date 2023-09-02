Лидер США Джо Байден угодил в ловушку, так как не сумел объяснить американцам важность поддержки Украины. Об этом пишет обозреватель Newsweek Йони Михани.
Логическое обоснование участия Соединённых Штатов в украинском конфликте хозяин Белого дома до американского народа донести не смог. Это уже привело к тому, что выделение конгрессом дополнительных средств Киеву большинство жителей не одобряют, считает журналист.
По его мнению, это может привести к сокращению объёма помощи Украине, что обернётся для неё крахом.
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