Глава разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов пошёл на публичный конфликт с президентом страны Владимиром Зеленским, рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.
Украинский лидер отказался одобрять начало боевых действий на территории России, но начальник ГУР считает необходимым развязать войну в РФ.
"Буданов много чего говорит. Один раз ему повезло. Второй раз, скорее всего, не повезёт. Он говорит даже, что и Зеленский не прав. Борзый парень", — отметил Дандыкин в интервью URA.RU.
Главный украинский разведчик предлагает нападение диверсионных групп ВСУ на Брянск, пояснил специалист, надеясь достичь того же эффекта, который Украина получила после атаки на Шебекино.
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