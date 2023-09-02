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Дандыкин: между Будановым и Зеленским разгорается публичный конфликт в Киеве

0:49
Мир

Глава разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов пошёл на публичный конфликт с президентом страны Владимиром Зеленским, рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Дандыкин: между Будановым и Зеленским разгорается публичный конфликт в Киеве
Фото: Openverse

Украинский лидер отказался одобрять начало боевых действий на территории России, но начальник ГУР считает необходимым развязать войну в РФ.

"Буданов много чего говорит. Один раз ему повезло. Второй раз, скорее всего, не повезёт. Он говорит даже, что и Зеленский не прав. Борзый парень", — отметил Дандыкин в интервью URA.RU.

Главный украинский разведчик предлагает нападение диверсионных групп ВСУ на Брянск, пояснил специалист, надеясь достичь того же эффекта, который Украина получила после атаки на Шебекино.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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