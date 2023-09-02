Экс-советник Пентагона Макгрегор: на Украине случайно подтвердили гибель 400 тысяч солдат ВСУ

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Перспективами украинского конфликта не стоит обманываться, поскольку ему пришёл конец. Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своём видеоблоге на YouTube.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Потери вооружённых сил Украины (ВСУ) в ходе боевых действий превысили потери США во Второй мировой войне, отметил эксперт.

По его словам, украинская сторона случайно подтвердила информацию о том, что потери ВСУ с начала СВО достигли 400 тысяч солдат.

Украинцы заявили, что должны отдать дань уважения погибшим, упомянув именно это число, заключил американский полковник.