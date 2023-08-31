Мария Захарова заявила, что Запад изначально планировал уничтожить Украину как государство

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Запад изначально планировал уничтожить Украину как государство, поэтому поставляет ей оружие. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что за рубежом отлично понимают, что конфликт только обострится.

Фото: Официальный аккаунт Марии Захаровой в Telegram

"Разрушение очень сложно создававшегося общества или общности, только получившей независимость, которую нужно было оберегать и развивать, вот так по ней нанести удар можно было со стороны Запада только в одном случае — если они изначально ставили задачу изничтожить Украину как государство", — сказала дипломат в беседе с Телеканалом "360".

Продолжающиеся поставки оружия приведут к росту числа смертей украинцев и усугублению кризиса. Дипломат высказала надежду, что в ближайшей перспективе тайные планы Запада в конечном итоге подтвердятся архивными документами.

"Документы, в которых будет чёрным по белому написано, что они больше не видят Украину в качестве государства, и это был изначальный план", — подчеркнула Захарова.