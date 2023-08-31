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Мария Захарова заявила, что Запад изначально планировал уничтожить Украину как государство

1:05
Мир

Запад изначально планировал уничтожить Украину как государство, поэтому поставляет ей оружие. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что за рубежом отлично понимают, что конфликт только обострится.

Мария Захарова заявила, что Запад изначально планировал уничтожить Украину как государство
Фото: Официальный аккаунт Марии Захаровой в Telegram

"Разрушение очень сложно создававшегося общества или общности, только получившей независимость, которую нужно было оберегать и развивать, вот так по ней нанести удар можно было со стороны Запада только в одном случае — если они изначально ставили задачу изничтожить Украину как государство", — сказала дипломат в беседе с Телеканалом "360".

Продолжающиеся поставки оружия приведут к росту числа смертей украинцев и усугублению кризиса. Дипломат высказала надежду, что в ближайшей перспективе тайные планы Запада в конечном итоге подтвердятся архивными документами.

"Документы, в которых будет чёрным по белому написано, что они больше не видят Украину в качестве государства, и это был изначальный план", — подчеркнула Захарова.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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Мария Захарова заявила, что Запад изначально планировал уничтожить Украину как государство
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