Ветеран армии США Дрейвен: Запад недооценил Россию, у ВС РФ бесконечный боезапас

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Командование Североатлантического альянса сильно просчиталось, когда оценивало возможности военно-промышленного комплекса России перед украинским конфликтом.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

Москва смогла в кратчайший срок мобилизовать ВПК страны, чего от неё в НАТО никто не ожидал, заявил ветеран армии США Ноктис Дрейвен.

"Ошибка Запада заключалась в недооценке того, насколько быстро Россия может превратиться в военно-промышленную страну. (Сейчас. — Прим. ред.) она располагает почти бесконечным запасом снарядов, боеприпасов и ресурсов для их воспроизводства", — пояснил военный эксперт на своей странице в соцсети.

Возможности российской военной промышленности уже опережают все страны альянса, а потому для Запада будет "самоубийством" продолжение военной поддержки Украины, подчеркнул Дрейвен.

Ранее британский политолог заверил, что у Киева нет ни единого шанса добиться присоединения к Евросоюзу.