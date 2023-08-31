Командование Североатлантического альянса сильно просчиталось, когда оценивало возможности военно-промышленного комплекса России перед украинским конфликтом.
Москва смогла в кратчайший срок мобилизовать ВПК страны, чего от неё в НАТО никто не ожидал, заявил ветеран армии США Ноктис Дрейвен.
"Ошибка Запада заключалась в недооценке того, насколько быстро Россия может превратиться в военно-промышленную страну. (Сейчас. — Прим. ред.) она располагает почти бесконечным запасом снарядов, боеприпасов и ресурсов для их воспроизводства", — пояснил военный эксперт на своей странице в соцсети.
Возможности российской военной промышленности уже опережают все страны альянса, а потому для Запада будет "самоубийством" продолжение военной поддержки Украины, подчеркнул Дрейвен.
Ранее британский политолог заверил, что у Киева нет ни единого шанса добиться присоединения к Евросоюзу.
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