Обозреватель Telegraph Кемп: ЕС слишком эгоистичен, чтобы принять к себе Украину

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Украинские власти могут сколько угодно тешить себя надеждой присоединиться к Евросоюзу, но на самом деле у Киева нет ни одного шанса заявил военный политолог, отставной полковник армии Великобритании Ричард Кемп.

Фото: CreativeCommons

После окончания украинского конфликта в страну понадобится вливать огромные деньги для её восстановления, но бюджет ЕС не может себе позволить подобных трат.

"Самая большая услуга, которую ЕС может оказать народу Украины — это не питать напрасных надежд на членство. Масштабные изменения, необходимые для принятия Украины, в конечном итоге окажутся недостижимыми", — подчеркнул эксперт в статье для The Telegraph.

К тому же, отметил он, густонаселённая страна может стать влиятельным игроком в Евросоюзе, а это не нужно Германии и Франции, которые пытаются сохранить баланс.