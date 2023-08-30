Украинские власти могут сколько угодно тешить себя надеждой присоединиться к Евросоюзу, но на самом деле у Киева нет ни одного шанса заявил военный политолог, отставной полковник армии Великобритании Ричард Кемп.
После окончания украинского конфликта в страну понадобится вливать огромные деньги для её восстановления, но бюджет ЕС не может себе позволить подобных трат.
"Самая большая услуга, которую ЕС может оказать народу Украины — это не питать напрасных надежд на членство. Масштабные изменения, необходимые для принятия Украины, в конечном итоге окажутся недостижимыми", — подчеркнул эксперт в статье для The Telegraph.
К тому же, отметил он, густонаселённая страна может стать влиятельным игроком в Евросоюзе, а это не нужно Германии и Франции, которые пытаются сохранить баланс.
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