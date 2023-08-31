Guardian: Байден признался, что устаёт из-за возраста — "Имидж отражал физический упадок"

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Президент США Джо Байден в частном порядке посетовал, что устаёт на фоне возраста, заявил в своей книге "Последний политик" обозреватель Франклин Фоэра.

Фото: US President Joe Biden.Photographer: Ramsay De Give/Bloomberg

По словам автора, президент США редко появляется в публичном пространстве из-за усталости.

"В частном порядке он иногда признавался, что чувствует себя усталым, — приводит выдержку из книги Guardian. — Его публичный имидж отражал физический упадок и притупление умственных способностей".

Автор пишет, что никакие таблетки или тренировки не помогают Байдену, и он отстраняется от работы в публичном поле. Однако большой политический опыт действующего главы США стали несомненным плюсом в карьере президента.