Президент США Джо Байден в частном порядке посетовал, что устаёт на фоне возраста, заявил в своей книге "Последний политик" обозреватель Франклин Фоэра.
По словам автора, президент США редко появляется в публичном пространстве из-за усталости.
"В частном порядке он иногда признавался, что чувствует себя усталым, — приводит выдержку из книги Guardian. — Его публичный имидж отражал физический упадок и притупление умственных способностей".
Автор пишет, что никакие таблетки или тренировки не помогают Байдену, и он отстраняется от работы в публичном поле. Однако большой политический опыт действующего главы США стали несомненным плюсом в карьере президента.
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