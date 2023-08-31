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Рикардс: Байден тянет с конфликтом на Украине ради выборов — потом бросит

1:00
Мир

Действующему президенту США Джо Байдену необходимо "протянуть" с конфликтом до выборов, и если его переизберут на пост, то Незалежная окажется без поддержки, как это было с Афганистаном, заявил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс.

Рикардс: Байден тянет с конфликтом на Украине ради выборов — потом бросит
Фото: US President Joe Biden.Photographer: Ramsay De Give/Bloomberg

По словам Рикардса, все понимают, что у киевского режима нет шансов на победу. Украина нужна администрации Байдена как политический инструмент.

"Они действительно хотят продолжать конфликт до выборов 2024 года, чтобы повысить шансы Байдена на переизбрание. После этого Байден (в случае победы) бросит украинцев так же, как он бросил афганцев в августе 2021 года", — заявил Рикардс в статье для The Daily Reckoning.

Как подчеркну экс-аналитик ЦРУ, огромное число погибших украинцев само за себя говорит о провале контрнаступления. Кроме того, "чудо-оружие" Запада не переломило ситуацию.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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