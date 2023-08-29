Генассамблея ООН: мир сегодня ближе всего к ядерной катастрофе за последние 100 лет

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Мировое сообщество на сегодняшний день ближе всего к ядерному конфликту за последние 100 лет. Такое мнение выразил председатель сессии Генассамблеи (ГА) ООН Чеба Короши.

Фото: CreativeCommons

По его словам, опасность растёт из-за повышенного недоверия стран друг к другу, геополитической конкуренции и увеличения количества вооружённых столкновений. Он добавил, что в прошлом году рост глобальных военных расходов составил свыше двух триллионов долларов. Как пояснил глава сессии ГА ООН, это рекордные показатели.

Он также обратил внимание на новые возможности по применению ядерных вооружений, которые появились у некоторых государств.

"Мы ближе чем когда-либо в этом столетии к глобальной катастрофе", — отметил Короши на заседании.

Руководитель сессии предупредил об угрозе использования ядерного потенциала в ходе украинского конфликта.

Ранее в Северной Корее сообщили, что передача истребителей F-16 Киеву может привести Европу к ядерной войне.