Киев не смог достичь успехов в ходе контрнаступления. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на инструкторов из стран Запада.
Как отметил бригадный генерал из Нидерландов Мартин Бонн, украинская армия сталкивается с проблемами из-за сложного рельефа местности, "изощрённых методов" электронной борьбы ВС РФ и активного использования дронов российскими войсками. По его словам, Запад пытается найти методы подготовки ВСУ к сражениям в таких условиях.
"Украинские солдаты и их западные инструкторы прекрасно осознают, что Киеву не удалось добиться того прогресса, на который он надеялся, в долгожданном контрнаступлении", — сказано в материале.
Ранее журналисты Forbes заявили, что российские планирующие бомбы повлияли на медленные темпы контрнаступления украинских войск.
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