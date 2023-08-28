FT: западные инструкторы признали отсутствие прогресса в контрнаступлении ВСУ

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Киев не смог достичь успехов в ходе контрнаступления. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на инструкторов из стран Запада.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Как отметил бригадный генерал из Нидерландов Мартин Бонн, украинская армия сталкивается с проблемами из-за сложного рельефа местности, "изощрённых методов" электронной борьбы ВС РФ и активного использования дронов российскими войсками. По его словам, Запад пытается найти методы подготовки ВСУ к сражениям в таких условиях.

"Украинские солдаты и их западные инструкторы прекрасно осознают, что Киеву не удалось добиться того прогресса, на который он надеялся, в долгожданном контрнаступлении", — сказано в материале.

Ранее журналисты Forbes заявили, что российские планирующие бомбы повлияли на медленные темпы контрнаступления украинских войск.