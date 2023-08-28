В конгрессе США некоторые представители Республиканской партии поддержали инициативу о запуске процедуры импичмента в отношении главы Белого дома Джо Байдена.
Как пишет The Hill, ссылаясь на собственные источники, соответствующую процедуру планируется начать в сентябре 2023 года.
По словам республиканца Ральфа Нормана, члены партии собрали достаточно доказательств для проведения импичмента.
Однако издание подчёркивает, что несколько республиканцев в конгрессе заявили о неготовности обсуждать вопрос об отрешении Байдена от должности. Так, член палаты представителей Дон Бэкон считает, что на сегодняшний день нельзя обвинять президента США в совершении преступления из-за недостаточного количества чётких доказательств.
Ранее республиканец Кевин Маккарти сообщил о скором начале импичмента Байдена. По его мнению, члены партии смогли накопить достаточно материалов по поводу коррупционной деятельности семьи американского президента.
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