Hill: в американском конгрессе выступили за начало импичмента Байдена в сентябре

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В конгрессе США некоторые представители Республиканской партии поддержали инициативу о запуске процедуры импичмента в отношении главы Белого дома Джо Байдена.

Фото: "Vice President Joe Biden visit to Israel March 2016" by U.S. Embassy Jerusalem is licensed under CC BY 2.0.

Как пишет The Hill, ссылаясь на собственные источники, соответствующую процедуру планируется начать в сентябре 2023 года.

По словам республиканца Ральфа Нормана, члены партии собрали достаточно доказательств для проведения импичмента.

Однако издание подчёркивает, что несколько республиканцев в конгрессе заявили о неготовности обсуждать вопрос об отрешении Байдена от должности. Так, член палаты представителей Дон Бэкон считает, что на сегодняшний день нельзя обвинять президента США в совершении преступления из-за недостаточного количества чётких доказательств.

Ранее республиканец Кевин Маккарти сообщил о скором начале импичмента Байдена. По его мнению, члены партии смогли накопить достаточно материалов по поводу коррупционной деятельности семьи американского президента.