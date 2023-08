Your browser does not support the audio element.

В конгрессе США некоторые представители Республиканской партии поддержали инициативу о запуске процедуры импичмента в отношении главы Белого дома Джо Байдена.

Фото: "Vice President Joe Biden visit to Israel March 2016" by U.S. Embassy Jerusalem is licensed under CC BY 2.0.