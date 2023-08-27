В США могут начать процедуру импичмента в отношении Байдена

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В ходе интервью на телеканале Fox News спикер Палаты представителей США, Кевин Маккарти, поделился мнением, что накопленные республиканцами материалы позволяют рассматривать возможность начала процедуры импичмента против президента Джо Байдена, сообщает "РИА Новости".

Фото: openverse

"Если мы оценим данные, которые мы смогли собрать на текущий момент, то импичмент выглядит как логичный шаг", — подчеркнул Маккарти. Он также добавил, что семья президента США связана с "подкультурой коррупции". "Это напоминает ситуацию с подкультурой коррупции, которая окружает всю семью Байденов. Американская общественность имеет право на объяснения", — отметил спикер.

Предварительно Маккарти отметил, что расследование, касающееся предполагаемой коррупционной деятельности президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена, поднимает вопрос о необходимости начать процедуру импичмента против главы государства.

Он подчеркнул, что такой шаг даст Конгрессу США дополнительные полномочия по сбору информации, необходимой для проведения расследования в отношении американского лидера.