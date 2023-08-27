Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как будет захватывать полуостров Крым.
Также глава Незалежной допустил "политическую победу" над РФ, сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.
"Если мы будем на административной границе с Крымом, я считаю, что можно политически дожать демилитаризацию России на территории полуострова", — сказал украинский лидер.
По его словам, если "мясной штурм" закончится выходом к Бердянску, то в Крыму все сразу побегут сдаваться, иронично подчёркивает ведущий Первого канала.
Ранее в ВСУ сообщили, что рассчитывают достичь успехов в Запорожской области, при этом закрепиться на плацдарме между посёлками Работино и Вербовое.
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