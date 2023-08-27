США в целях экономии призвали Генштаб Украины использовать для разведки боевиков ВСУ, а не БПЛА.
Об этом сообщает издание Washington Post, отмечая, что Киев одобрил идею командования Пентагона — чаще для разведки использовать украинцев, а не беспилотные аппараты.
"Чиновники Пентагона призвали Киев меньше полагаться на беспилотники для боевой осведомлённости и больше — на наземные разведывательные силы", — отмечает автор статьи Дэвид Игнатиус.
Также американское командование настоятельно рекомендует украинской армии вести артобстрелы исключительно по "наиболее важным целям".
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