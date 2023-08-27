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БРИКС объявили "осью зла": Бразилию, Китай и России предлагают "демонтировать"

2:24
Мир

Звучит, мягко говоря, странно? Но вообще глава Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер едва ли шутил. На своей странице в соцсети соцсети Х (бывш. Twitter) он, в частности, предложил "освободить народ Бразилии" за участие в БРИКС и сотрудничество с Россией.

БРИКС объявили "осью зла": Бразилию, Китай и России предлагают "демонтировать"
Фото: Creativecommons

"Освободить народ Бразилии" герр Фелингер предлагает путём разделения этого государства на "пять новых, более свободных" стран, которые могут присоединиться к Североатлантическому альянсу.

Руководитель Европейского комитета по развитию НАТО пообещал "демонтировать" Бразилию, если президент этой страны Луис Инасиу Лула да Силва продолжит поддерживать Россию, Китай и Иран.

Своё сообщение Гюнтер Фелингер проиллюстрировал картой Бразилии, разделённой на пять частей.

Бразильский telegram-канала Tupi Report со ссылкой на источники в МИД страны сообщил, что ведомство даст оценку достоверности этого заявления. Но в общем, остаётся открытым вопрос, будет ли официальная реакция со стороны властей Бразилии.

Гюнтер Фелингер на этом, собственно, останавливаться не собирается. Он требует начать новую волну деколонизации — сначала Россия, затем Китай, а следом и другие страны, которые входят в БРИКС. Само же объединение Фелингер назвал "новой осью зла". 

Стоит заметить, что этот деятель ранее требовал разделить Россию на несколько десятков "независимых государств". И позировал с соответствующей "картой" в Вашингтоне, счёл нужным продемонстрировать её именно в столице Соединённых Штатов. Намекнул, надо так полагать, кто должен играть главную роль.

В общем, "освобождать народы" этому уроженцу Австрии в социальных сетях не впервой.

Конечно, Гюнтер Фелингер ведёт себя как политический фрик, который эпатажем привлекает к себе внимание. Видимо, полагает, что может привлечь внимание к своей персоне, выдвигая бредовые идеи.

Но игнорировать подобные высказывания всё же не стоит. Ибо как показывает практика, от нынешнего руководства западных — и вполне официальных, а не каких-то непонятных "комитетов" — можно ожидать неподдающихся логическому объяснению заявлений, а то и действий.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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