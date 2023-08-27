Звучит, мягко говоря, странно? Но вообще глава Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер едва ли шутил. На своей странице в соцсети соцсети Х (бывш. Twitter) он, в частности, предложил "освободить народ Бразилии" за участие в БРИКС и сотрудничество с Россией.
"Освободить народ Бразилии" герр Фелингер предлагает путём разделения этого государства на "пять новых, более свободных" стран, которые могут присоединиться к Североатлантическому альянсу.
Руководитель Европейского комитета по развитию НАТО пообещал "демонтировать" Бразилию, если президент этой страны Луис Инасиу Лула да Силва продолжит поддерживать Россию, Китай и Иран.
Своё сообщение Гюнтер Фелингер проиллюстрировал картой Бразилии, разделённой на пять частей.
Бразильский telegram-канала Tupi Report со ссылкой на источники в МИД страны сообщил, что ведомство даст оценку достоверности этого заявления. Но в общем, остаётся открытым вопрос, будет ли официальная реакция со стороны властей Бразилии.
Гюнтер Фелингер на этом, собственно, останавливаться не собирается. Он требует начать новую волну деколонизации — сначала Россия, затем Китай, а следом и другие страны, которые входят в БРИКС. Само же объединение Фелингер назвал "новой осью зла".
Стоит заметить, что этот деятель ранее требовал разделить Россию на несколько десятков "независимых государств". И позировал с соответствующей "картой" в Вашингтоне, счёл нужным продемонстрировать её именно в столице Соединённых Штатов. Намекнул, надо так полагать, кто должен играть главную роль.
В общем, "освобождать народы" этому уроженцу Австрии в социальных сетях не впервой.
Конечно, Гюнтер Фелингер ведёт себя как политический фрик, который эпатажем привлекает к себе внимание. Видимо, полагает, что может привлечь внимание к своей персоне, выдвигая бредовые идеи.
Но игнорировать подобные высказывания всё же не стоит. Ибо как показывает практика, от нынешнего руководства западных — и вполне официальных, а не каких-то непонятных "комитетов" — можно ожидать неподдающихся логическому объяснению заявлений, а то и действий.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Супруги вместе уже более 25 лет. Подписчики отметили внешнее сходство режиссера Андрея Кончаловского и его супруги, актрисы Юлии Высоцкой.