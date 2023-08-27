Один из основателей российской IT-компании "Яндекс", миллиардер Аркадий Волож попросил Брюссель снять санкции, так как он выступил с публичным осуждением спецоперацим ВС РФ на Украине.
Юристами бизнесмена было направлено официальное письмо к властям ЕС с просьбой исключить Воложа из санкционных списков, сообщает издание Financial Times.
Авторы материала подчеркивают, что сам предприниматель отказался комментировать информацию.
Сейчас бывший гендиректор "Яндекса" называет себя израильским бизнесменом, родившимся в Казахстане. Он ушёл с руководящих должностей в компании в июне 2022 года, сразу после попадания под антироссийские санкции Евросоюза.
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