Треть из уехавших с Украины граждан с начала спецоперации — мужчины, заявил заместитель директора Института демографии Национальной академии наук Украины Александр Гладун.

Фото: "Refugee from Ukrainian in the train 20220228" by 梁柏堅(表弟) Pakkin Leung is licensed under CC BY 4.0.