Треть из уехавших с Украины граждан с начала спецоперации — мужчины, заявил заместитель директора Института демографии Национальной академии наук Украины Александр Гладун.
По словам украинского эксперта, из всех беженцев около 17 процентов — мужчины призывного возраста.
"Около двух третей — это женщины, и треть — мужчины. Это около 35 процентов, — заявил Гладун "Стране.ua. — 17 процентов — совершеннолетние мужчины. Где-то 5 процентов или даже меньше — мужчины пенсионного возраста"
Как подчеркнул эксперт, остальные 17 процентов — это несовершеннолетние мальчики.
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