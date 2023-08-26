Эксперт Гладун: треть мужского населения Украины уехала из страны с начала СВО

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Треть из уехавших с Украины граждан с начала спецоперации — мужчины, заявил заместитель директора Института демографии Национальной академии наук Украины Александр Гладун.

Фото: "Refugee from Ukrainian in the train 20220228" by 梁柏堅（表弟） Pakkin Leung is licensed under CC BY 4.0.

По словам украинского эксперта, из всех беженцев около 17 процентов — мужчины призывного возраста.

"Около двух третей — это женщины, и треть — мужчины. Это около 35 процентов, — заявил Гладун "Стране.ua. — 17 процентов — совершеннолетние мужчины. Где-то 5 процентов или даже меньше — мужчины пенсионного возраста"

Как подчеркнул эксперт, остальные 17 процентов — это несовершеннолетние мальчики.