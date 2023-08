Your browser does not support the audio element.

Провалы украинской армии на фронте стали причиной конфликта между Североатлантическим альянсом и Киевом, что только на руку ВС России, рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Фото: "NATO forces hold call-for-fire certification in Poland" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.