Провалы украинской армии на фронте стали причиной конфликта между Североатлантическим альянсом и Киевом, что только на руку ВС России, рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.
Сейчас НАТО и командование ВСУ занимаются перекладыванием вины друг на друга за неудачное контрнаступление, добавил он.
"Это хорошо. Когда у них в команде идет раздрай, это для нас нормально. Когда хозяин кормит собаку, она не должна его кусать за руку. Им дают много чего. Халява не может бесконечно длиться", — пояснил Дандыкин в интервью URA.RU.
В попытках добиться хоть каких-либо успехов Киев сожжёт последние резервы, а значит "осень останется за нами", уверен эксперт. Он напомнил, что Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области внесены в Конституцию РФ, а значит будут освобождены от оккупантов.
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Работино — небольшое село в Запорожской области, ВСУ хотят непременно взять, а ВС РФ — отстоять. Для командиров с обеих сторон фронта оно стало сакральной целью.