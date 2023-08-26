Военный эксперт Дандыкин: провал контрнаступления рассорил НАТО и ВСУ

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Провалы украинской армии на фронте стали причиной конфликта между Североатлантическим альянсом и Киевом, что только на руку ВС России, рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Фото: "NATO forces hold call-for-fire certification in Poland" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Сейчас НАТО и командование ВСУ занимаются перекладыванием вины друг на друга за неудачное контрнаступление, добавил он.

"Это хорошо. Когда у них в команде идет раздрай, это для нас нормально. Когда хозяин кормит собаку, она не должна его кусать за руку. Им дают много чего. Халява не может бесконечно длиться", — пояснил Дандыкин в интервью URA.RU.

В попытках добиться хоть каких-либо успехов Киев сожжёт последние резервы, а значит "осень останется за нами", уверен эксперт. Он напомнил, что Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области внесены в Конституцию РФ, а значит будут освобождены от оккупантов.