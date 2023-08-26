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Президент Гаглоев заявил, что Южная Осетия ощущает себя частью русского мира

0:49
Мир

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев подчеркнул в интервью ТАСС, что республика тесно связана с Россией и намерена продолжить сотрудничество.

Президент Гаглоев заявил, что Южная Осетия ощущает себя частью русского мира
Фото: creativecommons

Он подчеркнул, что несмотря на попытки оторвать южную часть Осетии от России, народ всегда стремился быть частью русского мира и поддерживал исторический выбор.

Гаглоев отметил, что отношения с Москвой развиваются, а будущее Южной Осетии связано с Россией. Он также пояснил массовое участие осетинских добровольцев в специальной военной операции, отметив их готовность поддержать Россию.

Ранее высказывалось мнение о дружественных отношениях между Россией и республиками Абхазией и Южной Осетией, а также о позитивном влиянии признания их независимости на ситуацию на Кавказе.

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Россия сокращает военное присутствие в Южной Осетии
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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