Президент Российской Федерации Владимир Путин не планирует присутствовать лично на грядущем саммите G20, который пройдет 9-10 сентября в Нью-Дели. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
"У президента нет таких планов", — подчеркнул представитель Кремля. Отвечая на вопрос о возможности участия Путина в саммите через видеоконференцию, Песков подчеркнул, что точный формат участия ещё уточняется.
Ранее мы сообщили, что президент по видеосвязи поздравил новых членов БРИКС на саммите в организации в ЮАР и заявил о расширении влияния альянса.
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