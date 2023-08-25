Песков: Владимир Путин не будет участвовать в саммите G20 в Индии в сентябре

0:42 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент Российской Федерации Владимир Путин не планирует присутствовать лично на грядущем саммите G20, который пройдет 9-10 сентября в Нью-Дели. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Фото: "Vladimir Putin (2022-02-24)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

"У президента нет таких планов", — подчеркнул представитель Кремля. Отвечая на вопрос о возможности участия Путина в саммите через видеоконференцию, Песков подчеркнул, что точный формат участия ещё уточняется.

Ранее мы сообщили, что президент по видеосвязи поздравил новых членов БРИКС на саммите в организации в ЮАР и заявил о расширении влияния альянса.