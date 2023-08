Your browser does not support the audio element.

Президент Российской Федерации Владимир Путин не планирует присутствовать лично на грядущем саммите G20, который пройдет 9-10 сентября в Нью-Дели. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Фото: "Vladimir Putin (2022-02-24)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.