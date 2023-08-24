Путин поздравил новых членов БРИКС и заявил о расширения влияния

Президент Российской Федерации, Владимир Путин, лично поздравил новые страны — Иран, Саудовскую Аравию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Аргентину — с их вступлением в ряды БРИКС.

Фото: "Vladimir Putin (2022-02-24)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

Это решение о расширении было нелегким, однако Российский лидер уверяет, что работа по укреплению влияния БРИКС в мировом сообществе будет продолжена. Важное заявление было сделано президентской пресс-службой Кремля.

Основной вопрос

Один из центральных аспектов, поднятых на саммите, это идея о создании единой расчетной валюты для членов БРИКС. Владимир Путин назвал этот вопрос ключевым на саммите. Обсуждение было конструктивным, и участники саммита выразили поддержку этой инициативе. Единая расчетная валюта может способствовать укреплению экономических связей между странами, облегчив торговлю и инвестиции.

Список новых полноценных членов БРИКС был представлен на утреннем заседании 15-го саммита, который проходил в Йоханнесбурге. С 1 января 2024 года Иран, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Аргентина станут официальными членами организации. Это решение подчеркивает растущее влияние этих стран в мировой политике и экономике.

Критерии выбора

Решение о включении новых стран в состав БРИКС было принято на основе строгих критериев. Одним из ключевых факторов было членство данных стран в "Большой Двадцатке" — важной международной организации, объединяющей крупнейшие экономики мира. Также учитывался географический аспект, способствующий балансу и представительству различных регионов мира.

Будущее БРИКС

Это значимое событие ставит под вопросом будущие членов БРИКС.

Около двадцати государств находятся в очереди на вступление, и каждое из них будет тщательно оценено с учетом их вклада в мировую экономику, политику и общество. Благодаря укреплению БРИКС, мир может ожидать новых горизонтов сотрудничества, стабильности и развития.

Поддержка Китая

Важность расширения БРИКС была выделена и китайским лидером Си Цзиньпином. Его призыв ускорить процесс расширения отражает стремление к укреплению группы и расширению ее потенциала. Китай, как одна из ключевых стран в БРИКС, активно способствует достижению новых вершин в развитии блока.

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