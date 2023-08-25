Экс-агент ЦРУ Джонсон о запасах снарядов у ВСУ: "У вас в пистолете один патрон, а у меня семь"

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Россия выпускает в семь раз больше боеприпасов, чем ВСУ, и из-за снарядного голода Украина несёт огромные потери, несмотря на поставки оружия Западом, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

По словам Джонсона, достаточно посмотреть на количество захоронений на Украине.

"Россия выпускает в пять-семь раз больше артиллерийских снарядов, чем украинцы. Представьте, что у Вас в пистолете один патрон, а у меня семь. Возможно, Вы сможете убить одного из моих, но я могу убить семерых ваших", — привёл пример экс-аналитик ЦРУ в эфире Judging Freedom.

По словам Джонсона, с российской стороны не увидеть масштабных кладбищ погибших, накладных расходов и информацию в Сети о том, сколько бойцов погибло, что говорит о том, что ВС России несут гораздо меньшие потери, чем ВСУ.