Россия выпускает в семь раз больше боеприпасов, чем ВСУ, и из-за снарядного голода Украина несёт огромные потери, несмотря на поставки оружия Западом, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
По словам Джонсона, достаточно посмотреть на количество захоронений на Украине.
"Россия выпускает в пять-семь раз больше артиллерийских снарядов, чем украинцы. Представьте, что у Вас в пистолете один патрон, а у меня семь. Возможно, Вы сможете убить одного из моих, но я могу убить семерых ваших", — привёл пример экс-аналитик ЦРУ в эфире Judging Freedom.
По словам Джонсона, с российской стороны не увидеть масштабных кладбищ погибших, накладных расходов и информацию в Сети о том, сколько бойцов погибло, что говорит о том, что ВС России несут гораздо меньшие потери, чем ВСУ.
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