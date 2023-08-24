Премьер Эстонии сообщила, что была не в курсе того, что у её мужа есть бизнес в России

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По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, она ничего не знала о бизнесе её супруга Арво Халлика в России, пока это не стало скандальным достоянием общественности.

Фото: "Prime Minister Sanna Marin meets the Estonian Prime Minister Kaja Kallas in Helsinki 4.10.2021" by FinnishGovernment is licensed under CC BY 2.0.

Ранее портал государственного телерадиовещания ERR проинформировал о том, что транспортная компания Stark Logistics, совладельцем которой является Халлик, по-прежнему занимается перевозкой грузов в Россию. Эта информация вызвала у общественности много вопросов.

В результате Каллас пришлось оправдываться. Она сказала, что ей о делах мужа ничего не было известно.

"Я не имею ни малейшего представления о его бизнесе. У него есть миноритарная доля в логистической компании. Это была вся информация, которой я располагала до начала этой недели", — сказала Каллас на пресс-конференции правительства.

По словам Каллас, супруг уверял её, что в России они больше не работают, и занимаются перевозками "только для одной эстонской компании", которая готовится завершить свою деятельность в РФ.

Супруг Каллас рассказал ей о внутреннем порядке в их компании, согласно которому они якобы даже не посещают российские заправки, дабы не оставлять хоть какие-то деньги в РФ.

Ранее 24 августа президент Эстонии Алар Карис обязал Каллас объясниться насчёт предпринимательской деятельности её мужа. Некоторые эстонские политики уже выразили своё порицание премьеру.