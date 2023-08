Your browser does not support the audio element.

По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, она ничего не знала о бизнесе её супруга Арво Халлика в России, пока это не стало скандальным достоянием общественности.

Фото: "Prime Minister Sanna Marin meets the Estonian Prime Minister Kaja Kallas in Helsinki 4.10.2021" by FinnishGovernment is licensed under CC BY 2.0.