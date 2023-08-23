Daily Mail опубликовала видео массового столкновения миротворцев ООН с турками-киприотами

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В соцсетях и СМИ появилось видео массового столкновения миротворческих сил Организации Объединённых Наций на Кипре с турками-киприотами. Ролик также опубликовала британская газета Daily Mail.

Миротворцы ООН подрались с турками киприотами на Кипре

Сообщается, что конфликт возник после того, когда миротворцы попытались помешать строительству дороги между двумя общинами, которое ведётся незаконно.

Инцидент произошёл 18 августа в буферной зоне возле Пилы. Издание пишет, что драка была жестокой, а после столкновения трое солдат ООН обратились за медицинской помощью, одному из них сломали нос.