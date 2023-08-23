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Архиепархия Сан-Франциско уходит в банкротство из-за исков о сексуальных домогательствах

2:26
Мир

В последние годы католическая Архиепископия Сан-Франциско оказалась перед сложной ситуацией, объявив о своем намерении обратиться к процедуре банкротства.

Целью такого решения стало справиться с огромным числом, более 500 исками, связанными с обвинениями в сексуальном насилии над детьми.

Несмотря на горькую необходимость этого шага, Архиепископия вынуждена была признать, что у неё отсутствуют достаточные финансовые ресурсы и практические возможности для индивидуального рассмотрения исков.

Законодательные изменения и возросшая ответственность

События, приведшие к подаче массовых исков о сексуальном насилии в адрес Архиепископии Сан-Франциско, начали разворачиваться в 2022 году.

Это стало возможным благодаря введению законодательных изменений в штате Калифорния, которые дали возможность выявлять случаи сексуального насилия независимо от времени, прошедшего с момента совершения преступления.

Банкротство

Объявив о своем решении обратиться к процедуре банкротства, Архиепископия Сан-Франциско стремится заморозить все судебные разбирательства, связанные с обвинениями в адрес неё.

Это позволит организации разработать план по ликвидации активов, которые могут быть использованы для финансирования затрат на судебные процессы, предоставляя возможность справедливости для жертв сексуального насилия. Важно отметить, что в это время сотрудники Архиепископии продолжат получать заработную плату, и прихожане будут оставаться под пастырским заботливым вниманием.

Хотя большинство священников, обвиняемых в сексуальном насилии, уже покинули этот мир, местная телесеть NBC обнаружила, что как минимум трое из них продолжают посещать или вести церковные службы в районе Сан-Франциско. Это факт подчеркивает сложность ситуации.

Внутреннее расследование и опровержение

Как Архиепископия Сан-Франциско, так и обвиняемые священники настойчиво опровергают все обвинения. Они ссылаются на результаты внутреннего расследования, которое, по их утверждениям, не обнаружило подтверждений для предъявленных обвинений.

Однако архиепископ Кордилеоне всё ещё не согласен на публикацию списка священников, имеющих обвинения в сексуальном насилии, в своей архиепархии.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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