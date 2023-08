Your browser does not support the audio element.

Вашингтон потратил много денег на контрнаступление ВСУ, в ходе которого, украинская армия "тает", заявил бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.

Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.