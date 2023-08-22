Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: армия ВСУ тает в ходе контрнаступления

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Вашингтон потратил много денег на контрнаступление ВСУ, в ходе которого, украинская армия "тает", заявил бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.

Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

"Мы увидим, как эта армия, на которую мы потратили столько денег, со временем растает", — заявил Макгрегор журналистам.

По его словам, украинцы сдаются в плен, чтобы сохранить себе жизнь. Кроме того, боевики ВСУ осознают, что там им ничего не угрожает и с ними будут обращаться достойно.

"Они знают, что с ними не будут обращаться плохо, что в будущем их могут обменять на российских пленных", — резюмировал экс-советник главы Пентагона.