Вашингтон потратил много денег на контрнаступление ВСУ, в ходе которого, украинская армия "тает", заявил бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.
"Мы увидим, как эта армия, на которую мы потратили столько денег, со временем растает", — заявил Макгрегор журналистам.
По его словам, украинцы сдаются в плен, чтобы сохранить себе жизнь. Кроме того, боевики ВСУ осознают, что там им ничего не угрожает и с ними будут обращаться достойно.
"Они знают, что с ними не будут обращаться плохо, что в будущем их могут обменять на российских пленных", — резюмировал экс-советник главы Пентагона.
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