Британским чиновникам запретили называть Россию "враждебным государством". Что случилось?

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Британское внешнеполитическое ведомство запретило чиновникам использовать выражение "враждебное государство" в отношении России. И не только нашей страны, но и Китая, Ирана, КНДР. Что же произошло?

Фото: "London" by Phalinn Ooi is licensed under CC BY 2.0

"Использование этой фразы фактически запретили в правительственных документах и при обычном внутреннем обмене сообщениями между государственными служащими, министрами и советниками по электронной почте и WhatsApp", — говорится в материале издания The Times.

Недавно МИД Соединённого Королевства отклонил один из документов из-за использования этого выражения.

В МИД Великобритании пояснили, что государства сами по себе не являются враждебными по своей сути, но они могут совершать враждебные действия.

Как уверяет The Times, чиновники отредактировали документы, которые были подготовлены предыдущими правительствами. Фраза "враждебные государства" заменена в ней на "враждебные акторы", а слова "враждебная государственная деятельность" заменили понятием "государственные угрозы". По мнению источника, это позволит избежать юридической двусмысленности.

Нововведение подверглось критике со стороны чиновников, один из них заявил, что решение вызвало большое недоумение в правительстве, сообщает РИА "Новости".

Объяснение, впрочем, есть — якобы таким образом правительство Великобритании стремится не вносить лишние проблемы в отношения с Китаем. Ранее были сообщения, что нынешний премьер-министр Риши Сунак тайно пытается улучшить отношения с КНР.

Хотя это не объясняет, почему тогда британский МИД запрещает именовать "враждебными государствами" Россию, КНДР и Иран. По крайней мере, с нашей страной британское правительство точно не настроено улучшать отношения.