CNN требует присмотреться к Вучичу: не ценит внимание США и ЕС

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Американский телеканал CNN требует присмотреться к президенту Сербии Александару Вучичу и проводимой им политике. По мнению телеканала, США и Евросоюз стали уделять Сербии куда больше внимания и настроены к ней максимально доброжелательно. Но Вучич это не ценит должным образом.

Фото: kremlin.ru

Как сообщает телеканал, нынешний подход Запада к Сербии основан на прянике, а не на кнуте. И в результате ни одной цели не достигнуто.

CNN приводит мнение председателя комитета по иностранным делам британского парламента Алисии Кернс. По мнению которой, западные правительства ошибаются, полагая, что своей нынешней политикой приближают Сербию к Евросоюзу и НАТО, западному мышлению и отдалению от России.

Президент Сербии давно поддерживает тёплые отношения с президентом России. Сербия не вводит санкции, так как Россия единственная, кто не ввела санкции в 1990-е годы против этой страны и поддержала её территориальную целостность, говорил ранее Вучич.

По мнению CNN, Сербия по-прежнему сильно зависит от России, продав контрольный пакет акций своей нефтяной компании "Газпрому". В результате, несмотря на декларируемые надежды Сербии на вступление в ЕС, Вучич продолжает ходить по канату между Москвой и западными державами.

"Когда в 2020 году Вучича переизбирали, нам все говорили: подождите до выборов, и вы вдруг увидите, что он станет очень западно- и европейски ориентированным. Этого не произошло. Нам говорили, что он присоединится к санкциям и покажет, что он действительно на нашей стороне. Этого не произошло. Нам говорили, что он не будет сближаться с Россией. В сентябре он подписал с Путиным соглашение о безопасности. Раз за разом он смеётся в лицо Западу. И когда я спрашиваю западных чиновников: "Почему вы так решительно настроены позволить Вучичу играть с вами?" — они отвечают, что он лучший вариант", — говорит Кернс.

Президент Сербии отреагировал на репортаж CNN, сообщает РИА "Новости".

"Выражаю искреннюю благодарность CNN и Frankfurter Allgemeine Zeitung за то, что популяризуют меня почти ежедневно, но намного важнее их текстов для меня то, что мы восстанавливаем дорогу в районе Четане муниципалитета Прибой", — написал Вучич в соцсетях и прикрепил видео строительной техники на просёлочной трассе.

Ранее в руководстве Сербии заявляли, что страна испытывает большое давление из-за того, что не присоединяется к антироссийским санкциям. Надо полагать, давление это ослабевать не будет. Хоть речь и идёт о позиции суверенного государства.