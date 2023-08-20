Кнутов: удар по Чернигову сорвал "ярмарку" дронов и секретное совещание НАТО

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Военный эксперт, директор музея ПВО Юрий Кнутов уверен, что украинские военные не скоро придут в себя после удара ВКС РФ баллистической ракетой по Чернигову.

Фото: https://t.me/SergeyKolyasnikov/41340

Ударом ракетой "Искандер" по Чернигову в субботу, 19 августа, российским военным удалось поразить сразу две важные цели. В драмтеатре проходил слёт украинских военных, занимающихся развитием беспилотников нового типа. По сообщениям Telegram-каналов, через дорогу в это время проходило совещание в штабе ГУР с польскими и литовскими военными. В результате погиб 51 военнослужащий, ещё 11 иностранцев находятся в тяжёлом состоянии, пишет "МК".

В беседе с изданием Кнутов предположил, что в театре мог находится склад с беспилотниками типа "Бобёр", которые уже еженедельно атакуют российские города, в том числе и Москву. Удар был нанесён очень серьёзный, однако это лишь на время задержит поставки БПЛА в войска, так как Запад выделяет на это миллиарды долларов, отметил аналитик.

По его словам, противник использует тактику разрозненных и в то же время одномоментных ударов дронами по России. И связана она с тем, что Украина терпит поражение на линии фронта и ей нужна пропагандистская кампания, которая бы позволила создать иллюзии, что "контрнаступление" идёт успешно.