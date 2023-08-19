Командир спецподразделения ударных дронов вооружённых сил Украины (ВСУ) "Белый орёл" рассказал в беседе с украинским журналистом, что происходило внутри черниговского драмтеатра за несколько минут до ракетного удара.
По словам военного, было начало мероприятия. Ведущий начал представлять участников и заговорил о мерах безопасности. Когда собравшиеся спели гимн, началась воздушная тревога. Организаторы попросили спуститься всех в бомбоубежище.
Командир добавил, что как только он спустился на первый этаж, произошёл точечный удар, который оглушил, и многие люди упали на пол.
"Это был шок. Удар был очень серьёзный", — заявил мужчина.
Также он отметил, что внутри здания находилось больше 200 человек гражданских и военных.
Ранее в Сети появилось видео удара баллистической ракетой по выставке беспилотников в центре Чернигова.
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