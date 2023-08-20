FT: США на фоне неудачного наступления ВСУ рассматривают вариант "войны на истощение"

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На фоне неудач Киева в США рассматривают вариант "войны на истощение". По поводу ведения контрнаступления у американских и украинских чиновников возникли разногласия. Об этом пишет газета Financial Times.

Фото: Стоп-кадр с видео

Автор статьи утверждает, что в Белом доме призвали Киев "меньше избегать риска" и задействовать свои силы на южном направлении в полной мере. Также американские должностные лица выступали за то, чтобы на восточном направлении Украина не сосредотачивала военных. Однако туда в итоге были направлены лучшие подразделения ВСУ.

Вашингтон теперь в частном порядке готовится к "войне на истощение" на Украине, которая может продлиться до 2024 года, заключает издание.

Ранее профессор Юрий Жданов заявил, что США готовятся "сливать" Украину на фоне краха украинского "контрнаступа".