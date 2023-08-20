У американцев поколебалась уверенность в победе над Россией. В США меняется настроение, уже идёт речь о том, надо ли вообще поддерживать Украину? Об этом рассказал заслуженный юрист РФ, профессор Юрий Жданов в беседе с "МК".
По его словам, есть информация с закрытых встреч в Вашингтоне, что некоторые республиканцы отказываются выполнить просьбу президента Джо Байдена о выделении Украине дополнительных 20,6 млрд долларов помощи, учитывая, мягко говоря, скромные результаты наступления.
Они сейчас лихорадочно ищут объяснения провалу "контрнаступа" и причины, чтобы "кинуть" Украину и выйти из этого ненужного никому конфликта, добавил эксперт.
Собеседник издания также заявил, что победить Россию в войне нельзя по определению.
"Русская армия может потерпеть поражение в отдельном сражении. Возможно, — в серии сражений. Но в войне в целом — нет", — заключил профессор.
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