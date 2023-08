Your browser does not support the audio element.

У американцев поколебалась уверенность в победе над Россией. В США меняется настроение, уже идёт речь о том, надо ли вообще поддерживать Украину? Об этом рассказал заслуженный юрист РФ, профессор Юрий Жданов в беседе с "МК".

Фото: "Volodymyr Zelenskyy took part in hoisting the State Flag of Ukraine in liberated Kherson." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.