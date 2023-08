Your browser does not support the audio element.

Американские и британские туристы раздражают европейцев своим поведением, заявили журналисты. По их словам, из тысячи гостей в Европе всегда найдётся "паршивая овца".

Фото: "a backpacking travel to europe R002-005" by kokorowashinjin is licensed under CC BY 2.0.