Американские и британские туристы раздражают европейцев своим поведением, заявили журналисты. По их словам, из тысячи гостей в Европе всегда найдётся "паршивая овца".
Так, туристы напиваются и ведут себя неадекватно. К примеру, один из приезжих в Венеции прыгнул в канал с водой, с высоты пятиэтажки.
"В Венеции ещё один гость из Великобритании, не обращая внимание на предупреждения, прыгает с высоты в пять этажей в канал, приземляясь на воду плашмя", — сообщает CBS News.
Другие, посещая Рим постоянно лезут в знаменитый фонтан Треви, а третьи отказываются спускаться с Эйфелевой башни.
"Из примерно тысячи туристов, которые приходят к фонтану Треви каждый час, кто-нибудь да окажется "паршивой овцой" — но в этом году такие люди, похоже, повсюду", — резюмировали журналисты.
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