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CBS News: в Европе сравнили туристов из США и Британии с "паршивыми овцами"

0:55
Мир

Американские и британские туристы раздражают европейцев своим поведением, заявили журналисты. По их словам, из тысячи гостей в Европе всегда найдётся "паршивая овца".

CBS News: в Европе сравнили туристов из США и Британии с "паршивыми овцами"
Фото: "a backpacking travel to europe R002-005" by kokorowashinjin is licensed under CC BY 2.0.

Так, туристы напиваются и ведут себя неадекватно. К примеру, один из приезжих в Венеции прыгнул в канал с водой, с высоты пятиэтажки.

"В Венеции ещё один гость из Великобритании, не обращая внимание на предупреждения, прыгает с высоты в пять этажей в канал, приземляясь на воду плашмя", — сообщает CBS News.

Другие, посещая Рим постоянно лезут в знаменитый фонтан Треви, а третьи отказываются спускаться с Эйфелевой башни.

"Из примерно тысячи туристов, которые приходят к фонтану Треви каждый час, кто-нибудь да окажется "паршивой овцой" — но в этом году такие люди, похоже, повсюду", — резюмировали журналисты.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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