Будущее туризма наступило: крупнейший туроператор внедряет ChatGPT для продажи туров

2:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Крупнейший туроператор TUI UK объявил о запуске экспериментов с использованием искусственного интеллекта в туристической сфере. Организация внедряет чат-робота ChatGPT для улучшения онлайн-бронирований путешествий через своё приложение MyTui. Генеральный директор TUI Group, Себастьян Эбель, подчеркнул, что это инновационное решение существенно повлияет на создание и продажу пакетных туров. Испытания начнутся в Великобритании, так как там сильно развита тенденция к онлайн-бронированиям, сообщает Турпром.

Фото: "If ChatGPT ever wants to do a job, then Google will give this much package.. read this shocking report" by quickspice is licensed under CC BY 2.0.

Согласно заявлению Эбеля, уже 80% клиентов TUI используют приложение MyTui, и их число продолжает расти. За последние годы количество онлайн-бронирований через это приложение возросло в среднем на 4-9% ежегодно. Однако новое внедрение способно увеличить этот показатель до 50%.

Важно отметить, что представители компании подчеркнули, что увеличение онлайн-бронирований, ожидаемое от внедрения ChatGPT, не затронет продажи через турагентства. Они также пояснили, что с помощью искусственного интеллекта будет осуществляться сопоставление предложений туров с информацией о местах назначения, с целью облегчения процесса бронирования.

На данный момент ChatGPT доступен для половины британских пользователей, однако уже в ближайшие недели он будет расширен на 100% пользователей. С начала следующего года планируется расширение его использования и на другие рынки.

Эксперты сообщили, что ChatGPT будет помогать путешественникам на двух этапах: первый этап включает помощь в выборе направлений, адаптированных к предпочтениям каждого туриста, а на втором этапе — бронирование выбранной поездки. По данным компании, уже более 10 тысяч клиентов TUI используют ChatGPT для получения информации и планирования своих путешествий.

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Возможности нейросети ChatGPT