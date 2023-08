Будущее туризма наступило: крупнейший туроператор внедряет ChatGPT для продажи туров

Крупнейший туроператор TUI UK объявил о запуске экспериментов с использованием искусственного интеллекта в туристической сфере. Организация внедряет чат-робота ChatGPT для улучшения онлайн-бронирований путешествий через своё приложение MyTui. Генеральный директор TUI Group, Себастьян Эбель, подчеркнул, что это инновационное решение существенно повлияет на создание и продажу пакетных туров. Испытания начнутся в Великобритании, так как там сильно развита тенденция к онлайн-бронированиям, сообщает Турпром.

Фото: "If ChatGPT ever wants to do a job, then Google will give this much package.. read this shocking report" by quickspice is licensed under CC BY 2.0.