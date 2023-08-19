Украинская армия потерпела неудачу в попытках окружить Артёмовск. Это отметил военный обозреватель Bild* Юлиан Рёпке.
Такой вывод журналист сделал после анализа видеоданных из населённого пункта Клещеевка, которое располагается южнее Артёмовска и находится под контролем ВС РФ.
Рёпке обратил внимание на то, что украинским военным сначала удалось продвинуться у Клещеевки, но затем они опять отошли назад. Журналист подчеркнул, что ВСУ так и не смогли установить контроль над селом, хоть и бросили на это десяток единиц бронетехники и большое количество бойцов.
Рёпке выразил сомнение, что ВСУ смогут снова начать продвигаться в этом районе.
"Таким образом, объявленная операция по "обходу и окружению Бахмута" захлебнулась. И неясно, есть ли у Украины силы, штурмовая техника и политическая воля для возобновления контрнаступления в этом районе", — добавил обозреватель.
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