Bild*: ВС Украины несут большие потери в технике в зоне СВО

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ВСУ достигают относительных успехов, однако это даётся им очень высокой ценой. Потери Украины оказались значительными — более 31 бронетранспортёра, включая 23 с противоминной защитой из стран НАТО. Эти значительные потери произошли в результате битвы за всего одно село, отмечает автор статьи Bild*.

Фото: Стоп-кадр с видео

Как отмечено в публикации, российская армия осознаёт, что Украина сталкивается с трудностями в замене и ремонте военной техники, что занимает от нескольких недель до месяцев. Таким образом, Москва утомляет противника и возникает вопрос о способности Киева компенсировать увеличивающиеся потери, делает вывод издание.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.