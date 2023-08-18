Один из главных союзников Украины в американском конгрессе Энди Харрис, признал провал контрнаступа и необходимость мирных переговоров с Москвой.
Об этом сообщает Politico.
"Зеленский без нашей поддержки потерпел бы сокрушительное поражение в войне. А с нашей помощью он не выигрывает. Ситуация сейчас тупиковая", — отмечает конгрессмен.
Он один из сопредседателей объединения, выступающего за укрепление связей с Украиной, входит в состав финансового комитета и влияет на решения о расходах. Теперь Харрис заявил, что у США у самих дефицит средств и он против выделения киевской власти новых денег. Политик опасается расточительства и мошенничества.
Часть конгрессменов США из-за негативного прогноза о наступлении армии Украины теперь против помощи Киеву, уточняет издание.
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