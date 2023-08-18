Главный союзник Киева в конгрессе США признал провал наступления ВСУ и необходимость переговоров

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Один из главных союзников Украины в американском конгрессе Энди Харрис, признал провал контрнаступа и необходимость мирных переговоров с Москвой.

Фото: "Andy Harris" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

Об этом сообщает Politico.

"Зеленский без нашей поддержки потерпел бы сокрушительное поражение в войне. А с нашей помощью он не выигрывает. Ситуация сейчас тупиковая", — отмечает конгрессмен.

Он один из сопредседателей объединения, выступающего за укрепление связей с Украиной, входит в состав финансового комитета и влияет на решения о расходах. Теперь Харрис заявил, что у США у самих дефицит средств и он против выделения киевской власти новых денег. Политик опасается расточительства и мошенничества.

Часть конгрессменов США из-за негативного прогноза о наступлении армии Украины теперь против помощи Киеву, уточняет издание.