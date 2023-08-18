Высокий суд Лондона отклонил иск бизнесмена Швидлера об отмене санкций

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Высокий суд Лондона отклонил иск бизнесмена Евгения Швидлера к британским властям относительно его включения в антироссийский санкционный список после начала СВО на Украине. Об этой информации сообщило агентство Reuters.

Фото: "Tower Bridge & Skyline - London, England" by Trodel is licensed under CC BY-SA 2.0.

Швидлер, чьё состояние оценивается в 1,6 миллиарда долларов, заставил своих адвокатов в ходе судебного процесса добиваться признания введенных в отношении него санкций незаконными и их последующего снятия. Они также требовали возмещения судебных расходов, понесённых в ходе судебного разбирательства. Команда юристов утверждала, что ограничения в отношении Швидлера, гражданина Соединённого Королевства и Соединённых Штатов, родившегося в Уфе в 1964 году, нарушают его права, изложенные в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Великобритания ввела санкции в отношении Швидлера 24 марта 2022 года, сославшись на его тесные деловые связи с российским бизнесменом Романом Абрамовичем. Лондон утверждает, что Абрамович имеет связи с Кремлём и также подпадает под британские санкции. Кроме того, Швидлер ранее занимал должность неисполнительного директора в Evraz, что, по заявлению Министерства иностранных дел Великобритании, демонстрирует его "причастность к получению выгод за счет поддержки со стороны российского правительства".

Введённые против Швидлера санкции влекут за собой запрет на въезд в Великобританию, замораживание активов в случае их обнаружения и потенциальный арест его морских и воздушных транспортных средств. По данным газеты Guardian, два самолёта, принадлежащие предпринимателю, были конфискованы британскими властями после введения санкций.

В целом с начала конфликта на Украине Великобритания внесла в свой санкционный список более 1600 российских физических и юридических лиц.

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