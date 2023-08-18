Израиль продлил социальную и медицинскую помощь украинским беженцам до конца года

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Израиль, в соответствии с распоряжением премьер-министра Биньямина Нетаньяху, продлил предоставление социальной и медицинской помощи украинским беженцам до конца года. Это заявление было сделано канцелярией премьер-министра.

Фото: "Flag-of-Israel-4-Zachi-Evenor" by Dr. Zachi Evenor is licensed under CC BY 2.0.

В соответствии с решением, социальная и медицинская поддержка украинским беженцам будет по-прежнему оказываться в течение оставшейся части года. Предоставление этой помощи было согласовано с министром финансов.

В телефонном разговоре между министром иностранных дел Израиля Эли Коэном и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, состоявшемся 14 августа, этот вопрос был дополнительно затронут. В ходе беседы министр Кулеба заверил, что Украина будет поддерживать безвизовый режим для израильтян. Кроме того, Коэн передал приверженность Израиля решению вопроса медицинского страхования украинских беженцев внутри страны.

В недавних сообщениях израильских СМИ, включая портал Ynet, подчеркивалось, что примерно 14 000 украинских беженцев потеряли доступ к медицинской помощи в израильских клиниках с августа. Это изменение последовало за решением Минфина не расширять финансирование медицинского страхования для этой группы.

Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук упомянул о потенциальной приостановке действия упрощенного визового режима с Израилем. Одной из причин, приведенных в обоснование этого соображения, была невозможность предоставить средства противовоздушной обороны для обеспечения безопасности израильских паломников-хасидов, которые ежегодно посещают Умань в сентябре на еврейский праздник Рош А-Шана.

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