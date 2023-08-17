Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что западными союзниками никакого давления на Киев по поводу темпа и сроков контрнаступления не оказывается.
Министр признал, что подобные разговоры слышны в обществе всё чаще, однако они прекратятся после того, как ВСУ одержат свою "первую громкую победу".
"Мы не чувствуем (давления). Есть усиление голосов комментаторов и экспертов в публичном пространстве. Это существует, но все исчезнет… после первой громкой победы Украины на юге или востоке", — сказал Кулеба в интервью агентству Франс Пресс.
Украинский министр добавил, что Украина обязана победить, а для этого ей нужно больше западного оружия.
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