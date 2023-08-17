Кулеба утверждает, что Киев не чувствует давления Запада с требованием усилить контрнаступление

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что западными союзниками никакого давления на Киев по поводу темпа и сроков контрнаступления не оказывается.

Фото: "220222-D-BN624-0106" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.

Министр признал, что подобные разговоры слышны в обществе всё чаще, однако они прекратятся после того, как ВСУ одержат свою "первую громкую победу".

"Мы не чувствуем (давления). Есть усиление голосов комментаторов и экспертов в публичном пространстве. Это существует, но все исчезнет… после первой громкой победы Украины на юге или востоке", — сказал Кулеба в интервью агентству Франс Пресс.

Украинский министр добавил, что Украина обязана победить, а для этого ей нужно больше западного оружия.