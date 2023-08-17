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Лукашенко уверен, что Минск и Джакарта смогут реализовать потенциал в сфере продовольственной безопасности

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Мир

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что Минск и Джакарта смогут реализовать и укрепить межгосударственные связи в сфере продовольственной безопасности, образования и туризма.

Лукашенко уверен, что Минск и Джакарта смогут реализовать потенциал в сфере продовольственной безопасности
Фото: AFP 2023 / SERGEI GAPON

Лидер Республики сказал это во время своего поздравления лидеру Индонезии Джоко Видодо с национальным праздником — Днем независимости.

"В год празднования тридцатилетия установления дипломатических отношений между нашими странами особенно приятно отметить укрепление двусторонних связей, рост торговли и расширение договорно-правовой базы".

Лукашенко также отметил, что Индонезия за году суверенитета совершила прорыв в таких секторах, как промышленность, информационно-коммуникационные и цифровые технологии.

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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