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Глава МИД Индии объяснил, почему Зеленский не нужен на саммите G20

1:39
Мир

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что G20 не должна заниматься российско-украинским урегулированием. Так он ответил на вопрос о том, почему Индия не стала приглашать на саммит Владимира Зеленского.

Глава МИД Индии объяснил, почему Зеленский не нужен на саммите G20
Фото: https://www.9news.com.au/world/ukraine-digs-in-to-fight-russias-looming-eastern-offensive/7f8926cb-6003-470b-bb3c-ca30768ad9f0?share=facebook

Это государство, напомним, председательствует в 2023 году в неформальном объединении крупнейших экономик мира.

"G20 следует заниматься тем, для чего она создана, и это причина принятого нами решения", — подчеркнул убежден Джайшанкар. Индия рассматривает "Двадцатку" как международную площадку с фокусом на глобальный рост и верит, что её фокус должен оставаться таким, пояснил он.

"Мы заняли эту позицию из уважения к гостям G20", — цитирует главу индийского внешнеполитического ведомства РБК.

Он также отверг возможность того, что в Нью-Дели возможно проведение встречи по урегулированию конфликта на Украине на уровне глав государств. По словам Джайшанкара, есть только один саммит — и это саммит G20.

Напомним, о том, что Индия не намерена приглашать Зеленского, стало известно на днях. При этом власти страны пригласили представителей девяти государств, которые не входят в G20.

Стоит отметить, что в прошлом году Зеленский выступил по видеосвязи на саммите G20, который проходил на индонезийском острове Бали. То есть в этот раз речь не идёт не только о его личном присутствии на саммите, но и выступлении по видеосвязи перед участниками саммита.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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