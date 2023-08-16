Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что G20 не должна заниматься российско-украинским урегулированием. Так он ответил на вопрос о том, почему Индия не стала приглашать на саммит Владимира Зеленского.
Это государство, напомним, председательствует в 2023 году в неформальном объединении крупнейших экономик мира.
"G20 следует заниматься тем, для чего она создана, и это причина принятого нами решения", — подчеркнул убежден Джайшанкар. Индия рассматривает "Двадцатку" как международную площадку с фокусом на глобальный рост и верит, что её фокус должен оставаться таким, пояснил он.
"Мы заняли эту позицию из уважения к гостям G20", — цитирует главу индийского внешнеполитического ведомства РБК.
Он также отверг возможность того, что в Нью-Дели возможно проведение встречи по урегулированию конфликта на Украине на уровне глав государств. По словам Джайшанкара, есть только один саммит — и это саммит G20.
Напомним, о том, что Индия не намерена приглашать Зеленского, стало известно на днях. При этом власти страны пригласили представителей девяти государств, которые не входят в G20.
Стоит отметить, что в прошлом году Зеленский выступил по видеосвязи на саммите G20, который проходил на индонезийском острове Бали. То есть в этот раз речь не идёт не только о его личном присутствии на саммите, но и выступлении по видеосвязи перед участниками саммита.
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