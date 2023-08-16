США заявили о нежелании ведения войны с Россией

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Заявления о нежелании и невозможности участия США в военных конфликтах с Россией по своей сути важны для оценки общей ситуации. На своём брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх 15 августа подчеркнула, что страна сейчас сконцентрирована на других приоритетах и не имеет военных ресурсов в Чёрном море. Это может оказать влияние на общий баланс сил в регионе и способствовать поиску мирных решений, пишет Lenta.ru.

Фото: Сайт минобороны РФ

Одним из ключевых аспектов для Украины является развитие альтернативных экономических маршрутов для экспорта зерна. Переговоры с странами Восточной Европы, о которых идет речь, могут стать важным шагом в этом направлении. Увеличение экспортных мощностей в 4 раза к октябрю 2023 года через реку Дунай и порты Румынии может значительно укрепить позицию Украины на мировом рынке зерна, заявили покровители Незалежной.

Турция и Организация объединённых наций играют важную роль в содействии мирным соглашениям и поиску дипломатических решений. Надежда на возвращение России к зерновой сделке является ключевым аспектом для обеих сторон. Турция, оценивая шансы президента Эрдогана в данном контексте, подчеркивает возможные последствия отмены черноморской инициативы, включая потенциальное возникновение голода.

Ранее отставной американский генерал Бен Ходжесс при этом высказал откровенное враждебное мнение, что ВСУ нужно "разбомбить мост между Ростовом и Запорожьем".

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