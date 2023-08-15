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Политолог Блохин: Кеннеди-младший проговорился о биооружии на Украине

0:51
Мир

Кандидат в президенты от демократической партии Роберт Кеннеди-младший, пытается "поймать волну", критикуя внешнюю политику США. Такое мнение высказал политолог Константин Блохин, комментируя заявление Кеннеди о том, что США создавали в рамках программы по разработке биооружия лаборатории на территории Украины.

Политолог Блохин: Кеннеди-младший проговорился о биооружии на Украине
Фото: picryl.com

По его словам, США также потратили на организацию украинского майдана в 2014 году пять миллиардов долларов.

Эксперт напомнил в беседе с Общественной Службой Новостей, что Барак Обама также критиковал политику Джорджа Буша-младшего, но когда сам пришёл к власти, начал проводить практически ту же самую линию.

На такой критике внешней политики Белого Дома Кеннеди пытается повысить свой политический рейтинг, заключил аналитик.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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