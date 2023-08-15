Ли Шанфу, занимающий должность министра обороны Китая, совершит официальный визит в Республику Беларусь, чтобы встретиться с руководством соответствующих ведомств для осуждения дальнейшего двустороннего взаимодействия "в областях, представляющих взаимный интерес".
"Также для главы китайского оборонного ведомства предусмотрено посещение ряда военных объектов Вооруженных сил Республики Беларусь".
Политик будет находиться в РБ в период с 16 по 18 августа, уточняет пресс-служба Минобороны восточноевропейской страны.
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