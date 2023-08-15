Глава Минобороны КНР посетит Белоруссию с 16 по 18 августа

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Ли Шанфу, занимающий должность министра обороны Китая, совершит официальный визит в Республику Беларусь, чтобы встретиться с руководством соответствующих ведомств для осуждения дальнейшего двустороннего взаимодействия "в областях, представляющих взаимный интерес".

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий

"Также для главы китайского оборонного ведомства предусмотрено посещение ряда военных объектов Вооруженных сил Республики Беларусь".

Политик будет находиться в РБ в период с 16 по 18 августа, уточняет пресс-служба Минобороны восточноевропейской страны.