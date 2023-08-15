В Германии жестоко избили политика из партии "Альтернатива для Германии"

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35-летний Андреас Юрка, представляющий партию "Альтернатива для Германии", подвергся жестокому нападению мигрантов, получив серьезные телесные повреждения, сообщает издание EADaily.

Фото: exxpress. at/media/2023/08/politiker-635x442.jpg

Накануне радикальная группировка "Антифа" призвала к началу террористических действий против членов оппозиционной партии "Альтернатива для Германии". Подобные призывы вызвали возмущение в обществе Германии, вплоть до реакции министра внутренних дел ФРГ Нэнси Файзер.

Известный политик из Баварии, представитель "АдГ" Андреас Юрка, стал жертвой жестокой атаки. По его словам, он был избит группой молодых людей.

"Это ты с плакатов?", — так обратились к нему на улице вечером члены банды, некоторые из которых, как утверждается, имеют мигрантское прошлое.

Когда политик, выдвигающийся к выборам в Баварии, ответил положительно, нападавшие нанесли ему удары деревянной палкой. Помимо сильных ушибов на лице, нападавшие также сломали ему лодыжку. Сам Юрка видит причину нападения во всплеске антипатии к "Альтернативе для Германии".

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